Назаров рассказал, на что в «Сочи» обращали внимание на предсезонных играх

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров рассказал о подготовке команды к новому сезону КХЛ.

«Как готова команда? Готовились хорошо, тренировались много. Ребята молодцы, бегали, прыгали, скакали. Немного сказывается усталость. Буквально недавно снизили нагрузки, две игры провели на турнире, с Череповцом движение было получше. Готовимся к двум следующим играм, а дальше 2-го числа стартуем в регулярке.

Что интересует на предсезонке? Может, счёт на табло? Счёт на табло интересует, он зависит от той же игры в обороне. К примеру, мы стали больше забивать по сравнению с прошлым межсезоньем, а пропускаем столько же. Сразу решили подтянуть оборону, защитников. Конечно, смотришь на счёт, но в товарищеских играх особо поражениям не расстраиваемся. Надеемся всех увидеть в боевой готовности.

Хватает ли матчей? Да, 10 матчей в межсезонье, достаточно. Очень большая была пауза, тяжело так долго без хоккея. Нужно ребятам как можно больше поиграть. Состав меняется, «плавающие» звенья, пытаемся найти оптимальные сочетания», – передаёт слова Назарова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.