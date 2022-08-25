«Мы люди русские, должны помогать друг другу». Интервью с Назаровым перед сезоном КХЛ

В Санкт-Петербурге продолжается ежегодный предсезонный турнир имени Николая Пучкова. Сегодня на вопросы журналистов отвечали главный тренер ХК «Сочи» Андрей Назаров и заместитель генерального директора по хоккейным операциям Алексей Бадюков.

«Будет интересное, даже сумасшедшее начало чемпионата»

«У нас пришли 12 новичков: один вратарь, пять защитников и шесть нападающих. С некоторыми игроками пришлось расстаться ещё по ходу предсезонки. К нам также присоединится защитник – опытный Гормли. Селекционная работа не завершается, ждём начала сезона, когда команда будет в полном составе. 68 матчей в чемпионате – это большая дистанция. Для нас важно иметь резерв, глубину состава», – начал свою речь Алексей Бадюков.

— Стоит ли ещё кого-то ждать в составе ХК «Сочи»?

— Ждём защитника Брэндона Гормли, наверное, в начале сентября прилетит, он на низком старте, занимается документами. Тот же Морроу, если бы приехал раньше, был бы в другой форме. Но за счёт игр это быстро нагоняется. До 27 декабря можно ротировать состав, искать слабые места. Конечно, на рынке есть определённые сложности. Как только появляются варианты, мы их сразу прорабатываем. Предугадать заранее ничего нельзя. Если увидим, что где-то проседаем, будем усиливаться.

— Как вам в целом нынешнее межсезонье?

— Все в разной степени физической готовности, все просматривают глубину состава. Понимаешь, на что способен каждый игрок. Будет интересное, даже сумасшедшее начало чемпионата. Сентябрь и октябрь – бегущий хоккей, потом уже всё устаканится. Отсутствие пауз тоже скажется. Будет только Кубок Первого канала в Москве. Травмы неизбежны, поэтому нужна будет глубина состава. Пригодятся и молодые, и опытные хоккеисты.

Андрей Назаров и Алексей Бадюков Фото: Бондаренко Дмитрий, photo.khl.ru

«Стремлюсь к тому, чтобы создать полноценные три тройки»

Далее слово взял главный тренер «леопардов» Андрей Назаров.

— Как готова команда?

— Готовились хорошо, тренировались много. Ребята молодцы, бегали, прыгали, скакали. Немного сказывается усталость. Буквально недавно снизили нагрузки, две игры провели на турнире, с Череповцом движение было получше. Готовимся к двум следующим играм, а дальше второго числа стартуем в регулярке.

— Что интересует на предсезонке? Может, счёт на табло?

— Счёт на табло интересует, он зависит от той же игры в обороне. К примеру, мы стали больше забивать по сравнению с прошлым межсезоньем, а пропускаем столько же. Сразу решили подтянуть оборону, защитников. Конечно, смотришь на счёт, но в товарищеских играх особо поражениям не расстраиваемся. Надеемся всех увидеть в боевой готовности.

— Матчей хватает?

— Да, 10 матчей в межсезонье достаточно. Очень большая была пауза, тяжело так долго без хоккея. Нужно ребятам как можно больше поиграть. Состав меняется, «плавающие» звенья, пытаемся найти оптимальные сочетания.

— Как вам первый матч Джо Морроу?

— Пригласить его в команду – наше общее решение. Великолепный игрок, провёл более 200 матчей в НХЛ и североамериканских лигах. Нам всё понравилось, плюс удовлетворила цена-качество. Всё совпало, приняли решение как по нему, так и по второму защитнику — Гормли.

— Какие глобальные задачи стоят перед командой?

— Попадание в плей-офф. На первом этапе – это основная задача. Это глобальная задача. А сейчас ждём старта регулярного чемпионата.

— Первое звено сформировано: Тянулин – Глотов – Феоктистов?

— В нашем клубе нет первой, второй или третьей тройки. Я стремлюсь к тому, чтобы создать полноценные три тройки. На каком-то этапе, конечно, первая тройка выделяется. Поэтому мы всегда ищем, общаемся с ребятами. Работаем каждый день, готовимся.

Андрей Назаров Фото: Смирнов Илья, photo.khl.ru

— В составе много молодых ребят, как вам тот же Крощинский?

— Не будем много про него говорить, чтобы не сглазить. Но сделаем из него хорошего защитника, он уже старается и показывает хорошие результаты. Конечно, есть, над чем работать, есть огрехи.

— Ушнев заслужил своей игрой полноценный контракт?

— Мы понимали, что хотим его оставить. Что подкупает – это его статистика в Высшей лиге, где он был одним из лучших. Он усилит нашу игру в обороне. Защитник-домосед, от которого мы не ждём града голов и результативных передач, но ждём надёжности. У него отличный показатель полезности.

— Никита Попугаев старается?

— У него есть ещё две игры. Неплохой хоккеист с хорошими задатками. Совершил ошибку. Мы люди русские, должны помогать друг ругу. Не должны за неё наказывать, тем более детская ошибка, молодой парень.