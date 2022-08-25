Ротенберг рассказал о готовности России сыграть на Кубке мира

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг рассказал, что Россия готова принять участие в Кубке мира.



«В 2016 году был проведён очень хороший по уровню Кубок мира. Мы многое взяли на вооружение для будущего нашего хоккея, когда играли в Торонто. Приобретённый опыт нам очень помог, в том числе и для победы на Олимпийских играх 2018 года. Конечно, мы всегда хотим участвовать в лучших соревнованиях. Мы готовы сделать всё от нас зависящее для того, чтобы принять участие в Кубке мира.



Тогда мы воочию увидели, как лучшие хоккеисты в мире готовились к матчам. Мы смотрели тактику, разбирали упражнения и очень много взяли для себя с Кубка мира 2016 года. Это была важнейшая часть нашей подготовки к Олимпийским играм и к победе в Пхёнчхане. Полученный опыт участия в Кубке мира был просто неоценим, и мы готовы снова сыграть в этом соревновании. Для нас это очень важно, ведь конкуренция является двигателем прогресса. Мы к этому готовы. Система сборных команд в постоянной работе, мы смотрим всех кандидатов практически круглогодично, поэтому всегда готовы к турнирам самого высокого уровня», – цитирует Ротенберга «РИА Новости Спорт».