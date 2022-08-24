Кубок мира разбанит сборную России по хоккею. НХЛ не обойдётся без лучших игроков планеты

Кажется, Кубку мира по хоккею в 2024 году всё-таки быть. Возрождение коммерческого соревнования, организацию которого на себя берёт НХЛ, с разной степенью интенсивности обсуждается уже не один год, но сейчас лучшая лига мира как никогда близка к тому, чтобы вновь собрать всех сильнейших хоккеистов планеты в одном международном турнире.

Билл Дэйли заместитель комиссара НХЛ Гэри Беттмэна «Мы движемся полным ходом, продолжаем проводить регулярные встречи, и мы уже вышли на рынок с планами проведения Кубка мира по хоккею в феврале 2024 года».

Последний слёт всех хоккейных селебрити состоялся как раз на Кубке мира — 2016, который прошёл в сентябре в Торонто. Качество хоккея в исполнении только что вышедших из летнего отпуска мировых звёзд было неидеальным, однако это был последний по-настоящему топовый международный хоккейный турнир: за следующие шесть лет НХЛ ни разу не отпустила своих игроков на Олимпиаду, а на майских чемпионатах мира, которые идут параллельно с решающими стадиями плей-офф Кубка Стэнли, в принципе невозможно собрать всех лучших игроков.

Так что Кубок мира — это единственная сейчас возможность провести идеальный международный хоккейный турнир. По соревнованию такого уровня скучают не только фанаты по всему миру, но и сами игроки, которые в основной своей массе недовольны олимпийским «бойкотом» в исполнении НХЛ. Топовые канадцы и шведы, американцы и финны хотят не только бороться за Кубок Стэнли и играть в лучшей лиге мира, но и иметь возможность периодически представлять свою страну на международной арене.

Перед ОИ-2022 НХЛ вроде бы уже пошла на уступки и пообещала хоккеистам поездку в Пекин, но все оптимистичные планы разрушила новая волна ковида. Однако потребность в топовом международном соревновании, кажется, осознали уже и в руководстве лиги, поэтому в НХЛ не просто вспомнили про Кубок мира, но ещё и весьма бодро понеслись к реализации этой идеи.

Разумеется, проведение международного турнира нужно НХЛ не только для того, чтобы умаслить звёздный интернационал лиги. Тут замешано получение прибыли от реализации телевизионных прав, рекламных и спонсорских контрактов и прочих вещей, которую — в отличие от олимпийского турнира — не придётся делить ни с ИИХФ, ни с МОК, ни с кем-либо ещё. Это будет вечеринка, устроенная исключительно НХЛ, так что лига здесь и будет главным выгодоприобретателем.

Овечкин и Кросби перед матчем Кубка мира — 2016 Фото: Andre Ringuette/Getty Images

К тому же Дэйли говорит о турнире в феврале, и это вообще идеальное время, когда хоккеисты уже давно в игровом тонусе, но ещё не слишком утомлены рутиной регулярки, не загружены мыслями о плей-офф и готовы к новому вызову и перемене деятельности. В НХЛ прекрасно понимают, что в феврале международный топовый хоккей соберёт максимальную зрительскую и телевизионную аудиторию, что принесёт лиге значительные барыши.

Кто же станет участниками этого намечающегося хоккейного праздника? На свежей пресс-конференции в Париже Дэйли заявил, что в турнире примут участие как минимум восемь национальных сборных, кроме того, рассматривается вопрос о добавлении ещё двух команд для создания квалификационного раунда.

Дальше прикинуть нетрудно. США, Канада, Финляндия, Швеция, Чехия — пятёрка железобетонных участников. Остаётся ещё три вакансии, которые, конечно, можно заполнить Швейцарией, Словакией и Германией, но…

Политическая повестка политической повесткой, но я не могу представить, что НХЛ на своём коммерческом турнире добровольно откажется от лучших хоккеистов планеты: Овечкина, Кучерова, Капризова, Василевского и других российских ребят. Это тот самый случай, когда отсутствие сборной России реально ударит как по статусу, так и по окупаемости соревнования, и в НХЛ, я уверен, не готовы идти на такие жертвы ради очередного акта бессмысленной псевдолояльности.

В лучшей лиге мира не отказались от российских хоккеистов на пике обострения ситуации в мире — не откажутся и от сборной России в феврале 2024-го. Это вам не лакейской души чиновники ИИХФ, беспардонно вычёркивающие нашу национальную команду из официального международного календаря на годы, а серьёзные дяди, отлично умеющие взвешивать риски и считать деньги.

Прямо сейчас Дэйли выражается максимально аккуратно и обтекаемо, говоря о возможном участии сборной России, но вполне себе допускает это. Наверняка функционер надеется, что ближе к турниру политическая ситуация как-то изменится или уляжется, что позволит НХЛ без каких-либо репутационных рисков и сопутствующей истерии допустить нашу команду на Кубок мира.

Но я уверен, что даже если через полтора года в мире всё останется, как есть сейчас, то НХЛ не откажется от сборной России. В конце концов, боссам этой организации не привыкать принимать непопулярные решения и не идти на поводу у общественности. Исключения, конечно, случаются (вспомним отвратительную историю с приостановкой плей-офф), но оставить свой турнир без одного из фаворитов, без кучи звёзд будет бедствием совсем иного масштаба.

Ну и, на худой конец, никто не помешает североамериканцам сотворить несколько маленьких подлостей, которые якобы минимизируют эффект присутствия сборной России на турнире. Заставят, например, отказаться от герба, флага и гимна, назовут официально как-то иначе — тут и придумывать-то ничего не надо.



Но так или иначе без нашей сборной НХЛ не обойдётся. Так же, как не может обойтись US Open без российских теннисистов. И, вероятно, именно Кубок мира ознаменует возвращение хоккейной сборной России на международную арену, ведь на ИИХФ, забанившую нас на весь 2023 год, надежды уже нет никакой.