Жамнов — о Кубке мира: было бы замечательно, если бы сборную России допустили
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Главный тренер сборной России Алексей Жамнов высказался на тему возможного выступления сборной России на Кубке мира – 2024.
«Я думаю, что это будет очень важный для нас турнир. Но как будет складываться ситуация дальше, зависит уже не от нас. Кубок мира по подбору команд и составу участников будет одним из сильнейших, ведь в нём будут принимать участие игроки НХЛ. Посмотрим, как все будет складываться дальше, пока в этой ситуации ничего загадывать нельзя.
Было бы замечательно, если бы сборную России допустили к участию в этом турнире. Всё-таки многие ведущие наши ребята играют в клубах НХЛ. Я думаю, что Федерация хоккея России владеет ситуацией и держит её на контроле», – цитирует Жамнова «РИА Новости Спорт».
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