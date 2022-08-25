Овечкин и Фетисов торжественно заложили «Аллею Легенда» в Домодедово. Яркие фото

25 августа в Хоккейной Академии Фетисова, СК «Легенда», город Домодедово, состоялась торжественная закладка «Аллеи Легенда» с участием Вячеслава Фетисова, Александра Овечкина, Александра Якушева, Алексея Касатонова, Алексея Жамнова и капитана женской сборной России по хоккею Анны Шохиной.

Акция организована Всероссийским обществом охраны природы в рамках масштабного экологического проекта «Renature. Вернем природу в город». Целью Цикла мероприятий проекта Всероссийского общества охраны природы является объединение детей разных стран и национальностей во имя любви к природе. Связь человека и природы, людей разных поколений, спорта и экологии — закладка «Аллеи Легенда» чрезвычайно важна для нашей страны.

Ведущий церемонии закладки — новый директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм, широко известный по своей руководящей деятельности в «Аптекарском огороде» с 1993 года.

Лучшие кадры с закладки «Аллеи Легенда» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.