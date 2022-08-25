Овечкин и Фетисов торжественно заложили «Аллею Легенда» в Домодедово. Яркие фото

25 августа в Хоккейной Академии Фетисова, СК «Легенда», город Домодедово, состоялась торжественная закладка «Аллеи Легенда» с участием Вячеслава Фетисова, Александра Овечкина, Александра Якушева, Алексея Касатонова, Алексея Жамнова и капитана женской сборной России по хоккею Анны Шохиной.
Акция организована Всероссийским обществом охраны природы в рамках масштабного экологического проекта «Renature. Вернем природу в город». Целью Цикла мероприятий проекта Всероссийского общества охраны природы является объединение детей разных стран и национальностей во имя любви к природе. Связь человека и природы, людей разных поколений, спорта и экологии — закладка «Аллеи Легенда» чрезвычайно важна для нашей страны.
Ведущий церемонии закладки — новый директор по развитию Всероссийского общества охраны природы Алексей Ретеюм, широко известный по своей руководящей деятельности в «Аптекарском огороде» с 1993 года.
Лучшие кадры с закладки «Аллеи Легенда» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 25 августа 2022
-
15:25
-
15:20
-
15:06
-
14:55
-
14:40
-
14:26
-
13:29
-
13:26
-
13:23
-
13:07
-
13:05
-
12:58
-
12:51
-
12:33
-
11:50
-
11:46
-
11:37
-
11:28
-
10:11
-
09:45
-
08:55
-
08:23
- 24 августа 2022
-
23:52
-
23:25
-
22:48
-
22:28
-
22:02
-
21:45
-
21:27
-
20:38
-
20:14
-
19:41
-
19:08
-
18:50
-
18:20