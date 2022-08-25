Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Hockey News: Бедард — первый в рейтинге проспектов драфта НХЛ — 2023, Мичков — третий

The Hockey News: Бедард — первый в рейтинге проспектов драфта НХЛ — 2023, Мичков — третий
Комментарии

Журналист портала The Hockey News Райан Кеннеди составил предварительный рейтинг лучших игроков предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.

Первое место занял канадский нападающий Коннор Бедард, на второй строчке — форвард Адам Фантилли, а замыкает тройку россиянин Матвей Мичков, в настоящий момент выступающий в системе СКА.

Рейтинг драфта НХЛ – 2023:

1. Коннор Бедард — форвард, «Реджайна Пэтс», WHL.
2. Адам Фантилли — форвард, «Чикаго Стил», USHL.
3. Матвей Мичков — форвард, «СКА-1946», МХЛ.
4. Брэйден Ягер — форвард, «Мус-Джо Уорриорз», WHL.
5. Мэттью Вуд — форвард, «Виктория Гриззлиз», BCHL.
6. Далибор Дворски — форвард, «АИК J20», J20 Nationell.
7. Кэмерон Аллен — защитник, «Гелф Шторм», OHL.
8. Чарли Страмел — форвард, USNTDP, USHL.
9. Зак Бенсон — форвард, «Виннипег Айс», WHL.
10. Калум Ритчи — форвард, «Ошава Дженералз», OHL...
25. Михаил Гуляев — защитник, «Омские Ястребы», МХЛ.

Новость по теме
Нэшвилл примет церемонии драфта НХЛ и вручения индивидуальных призов в 2023 году
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022