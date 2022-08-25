The Hockey News: Бедард — первый в рейтинге проспектов драфта НХЛ — 2023, Мичков — третий

Журналист портала The Hockey News Райан Кеннеди составил предварительный рейтинг лучших игроков предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.



Первое место занял канадский нападающий Коннор Бедард, на второй строчке — форвард Адам Фантилли, а замыкает тройку россиянин Матвей Мичков, в настоящий момент выступающий в системе СКА.



Рейтинг драфта НХЛ – 2023:



1. Коннор Бедард — форвард, «Реджайна Пэтс», WHL.

2. Адам Фантилли — форвард, «Чикаго Стил», USHL.

3. Матвей Мичков — форвард, «СКА-1946», МХЛ.

4. Брэйден Ягер — форвард, «Мус-Джо Уорриорз», WHL.

5. Мэттью Вуд — форвард, «Виктория Гриззлиз», BCHL.

6. Далибор Дворски — форвард, «АИК J20», J20 Nationell.

7. Кэмерон Аллен — защитник, «Гелф Шторм», OHL.

8. Чарли Страмел — форвард, USNTDP, USHL.

9. Зак Бенсон — форвард, «Виннипег Айс», WHL.

10. Калум Ритчи — форвард, «Ошава Дженералз», OHL...

25. Михаил Гуляев — защитник, «Омские Ястребы», МХЛ.