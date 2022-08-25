The Hockey News: Бедард — первый в рейтинге проспектов драфта НХЛ — 2023, Мичков — третий

Журналист портала The Hockey News Райан Кеннеди составил предварительный рейтинг лучших игроков предстоящего драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.
Первое место занял канадский нападающий Коннор Бедард, на второй строчке — форвард Адам Фантилли, а замыкает тройку россиянин Матвей Мичков, в настоящий момент выступающий в системе СКА.
Рейтинг драфта НХЛ – 2023:
1. Коннор Бедард — форвард, «Реджайна Пэтс», WHL.
2. Адам Фантилли — форвард, «Чикаго Стил», USHL.
3. Матвей Мичков — форвард, «СКА-1946», МХЛ.
4. Брэйден Ягер — форвард, «Мус-Джо Уорриорз», WHL.
5. Мэттью Вуд — форвард, «Виктория Гриззлиз», BCHL.
6. Далибор Дворски — форвард, «АИК J20», J20 Nationell.
7. Кэмерон Аллен — защитник, «Гелф Шторм», OHL.
8. Чарли Страмел — форвард, USNTDP, USHL.
9. Зак Бенсон — форвард, «Виннипег Айс», WHL.
10. Калум Ритчи — форвард, «Ошава Дженералз», OHL...
25. Михаил Гуляев — защитник, «Омские Ястребы», МХЛ.
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