«Йокерит» должен заплатить более € 3,5 млн для возвращения в чемпионат Финляндии

Издание Iltalehti назвало сумму, которую должен выплатить «Йокерит» для возвращения в чемпионат Финляндии по хоккею.
Отмечается, что клубу из Хельсинки необходимо заплатить более € 3,5 млн.
«Сумма ещё не определена. Возможно, она вырастет до этого уровня. В сентябре у нас состоится собрание акционеров. Этот вопрос будет обсуждаться там», – сообщил председатель лиги Финляндии Хейкки Хилтунен.
«Йокерит» сможет вернуться в финский чемпионат не ранее сезона-2023/2024.
«Целью является найти вместе с Яри Курри наилучший вариант для «Йокерита», чтобы успешно вернуться в хоккейную лигу Финляндии», — говорится в пресс-релизе ассоциации клубов Финляндии.
Долгое время клуб выступал в КХЛ, в сезоне-2021/2022 команда вышла в плей-офф, но снялась с турнира из-за ситуации на Украине. Позднее «Йокерит» вышел из состава участников КХЛ.
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