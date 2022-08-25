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«Йокерит» должен заплатить более € 3,5 млн для возвращения в чемпионат Финляндии

«Йокерит» должен заплатить более € 3,5 млн для возвращения в чемпионат Финляндии
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Издание Iltalehti назвало сумму, которую должен выплатить «Йокерит» для возвращения в чемпионат Финляндии по хоккею.

Отмечается, что клубу из Хельсинки необходимо заплатить более € 3,5 млн.

«Сумма ещё не определена. Возможно, она вырастет до этого уровня. В сентябре у нас состоится собрание акционеров. Этот вопрос будет обсуждаться там», – сообщил председатель лиги Финляндии Хейкки Хилтунен.

«Йокерит» сможет вернуться в финский чемпионат не ранее сезона-2023/2024.

«Целью является найти вместе с Яри Курри наилучший вариант для «Йокерита», чтобы успешно вернуться в хоккейную лигу Финляндии», — говорится в пресс-релизе ассоциации клубов Финляндии.

Долгое время клуб выступал в КХЛ, в сезоне-2021/2022 команда вышла в плей-офф, но снялась с турнира из-за ситуации на Украине. Позднее «Йокерит» вышел из состава участников КХЛ.

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