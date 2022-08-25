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Каменский ответил на слова гендиректора «Трактора» про страх легионеров быть арестованными

Каменский ответил на слова гендиректора «Трактора» про страх легионеров быть арестованными
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Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Валерий Каменский прокомментировал слова генерального директора «Трактора» Ивана Савина, который заявил, что при переговорах с иностранными хоккеистами часто всплывает тема с тюремным заключением баскетболистки Бриттни Грайнер.

«Просто так Грайнер арестовали, что ли? Человек нарушил закон. Не нарушайте закон в России, и никто никого не посадит. Мы же уважаем чужие законы, когда приезжаем в другие страны. В чём проблема быть законопослушным человеком на территории нашей страны?

Опасения иностранцев глупы и бесполезны. Они без наркотиков не проживут, что ли? Многие легионеры спокойно приезжали и уезжали, кого-то из них до сих пор помнят, и всё нормально», — сказал Каменский.

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