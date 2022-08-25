Денисов: Попову было сделано предложение войти в систему ЦСКА, он взял небольшую паузу
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Спортивный директор ЦСКА Денис Денисов ответил на вопрос про ситуацию с контрактом Александра Попова, ранее выступавшего за армейцев.
«Ситуация с Поповым? Ему было сделано предложение войти в нашу систему. На данный момент Александр взял небольшую паузу, чтобы, возможно, вздохнуть от того жизненного цикла, который у него был. В любом случае мы ждём Попова и ждём его решения», — передаёт слова Денисова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
Отметим, что 41-летний нападающий выступает за ЦСКА с 2016 года. Ранее он играл за «Авангард» (1998–2016). На его счету 771 матч в КХЛ, он забросил 133 шайбы и отдал 290 голевых передач при показателе полезности «+186». Вместе с ЦСКА Попов стал обладателем Кубка Гагарина — 2019 и 2022.
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