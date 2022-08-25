Гатиятулин оценил игру «Трактора» в предсезонном матче с «Барысом»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин подвёл итоги встречи с «Барысом» (3:2) в рамках Кубка губернатора Челябинской области.



«Второй матч на турнире, играем второй день подряд. Видно было, что тяжело входили в игру, потом разбегались. Рады победе, тем более домашний турнир перед нашими болельщиками. По матчу – есть моменты, которые предстоит поправлять, также есть позитивные моменты.



Пулккинен будто выпадает из игры. В чём причина? Была тяжёлая предсезонная подготовка. Все под нагрузкой. Кто-то чуть раньше физически лучше выглядит, кто-то чуть позже. Он опытный игрок, к сезону будет в порядке.



Как оценю игру тройки Бурдасов – Хохряков – Тертышный? Для любого игрока нужно время. Все играли в разных командах, были разные роли. Здесь требуется время для взаимопонимания. Сегодня мы увидели, что их игра становится лучше. Они хорошо общаются и слышат от нас то, что мы хотим от них видеть.



Игра Сергея Мыльникова? Понятно, что непросто входить. Довольно уверенно играет и отдаётся на тренировках. Молодец. Имеет огромное желание проявить себя. Думаю, дальше будет прибавлять.



Когда ожидается, что Кирилл Устименко начнёт играть? Он приступил к тренировкам. Ожидаем к середине сентября, что в общей группе начнёт. Там уже будем смотреть по состоянию», — цитирует Гатиятулина пресс-служба клуба.