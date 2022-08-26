Кессел: в «Аризоне» говорили, что мы будем стремиться к победам. Очевидно, не получилось

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел прокомментировал свой переход в клуб. 34-летний хоккеист подписал с «рыцарями» контракт на один год, зарплата составит $ 1,5 млн.
Ранее Кессел выступал три сезона за «Аризону Койотс» после обмена из «Питтсбург Пингвинз», с которым выиграл два Кубка Стэнли.
«Будет приятно играть за команду, которая стремится побеждать. Когда все в команде хотят побеждать, это создаёт другую атмосферу и ощущения. В «Аризоне» были замечательные ребята, хорошая молодёжь. Но, когда ты не хочешь обязательно выигрывать и на что-то претендовать, это тяжело. Особенно после «Питтсбурга».
Я хотел побеждать. В клубе мне говорили, что мы будем стремиться к этому. Очевидно, что не получилось», – цитирует Кессела YouTube-канал Las Vegas Review-Journal.
В минувшем сезоне форвард провёл 82 матча в регулярном чемпионате, где набрал 52 очка: забросил восемь шайб и отдал 44 результативные передачи.
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