Кессел: в «Аризоне» говорили, что мы будем стремиться к победам. Очевидно, не получилось

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Фил Кессел прокомментировал свой переход в клуб. 34-летний хоккеист подписал с «рыцарями» контракт на один год, зарплата составит $ 1,5 млн.



Ранее Кессел выступал три сезона за «Аризону Койотс» после обмена из «Питтсбург Пингвинз», с которым выиграл два Кубка Стэнли.



«Будет приятно играть за команду, которая стремится побеждать. Когда все в команде хотят побеждать, это создаёт другую атмосферу и ощущения. В «Аризоне» были замечательные ребята, хорошая молодёжь. Но, когда ты не хочешь обязательно выигрывать и на что-то претендовать, это тяжело. Особенно после «Питтсбурга».



Я хотел побеждать. В клубе мне говорили, что мы будем стремиться к этому. Очевидно, что не получилось», – цитирует Кессела YouTube-канал Las Vegas Review-Journal.



В минувшем сезоне форвард провёл 82 матча в регулярном чемпионате, где набрал 52 очка: забросил восемь шайб и отдал 44 результативные передачи.