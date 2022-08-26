Заместитель комиссара НХЛ заявил, что потолок зарплат может вырасти после сезона-2023/2024

Заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли сообщил, что в скором времени может быть повышен потолок зарплат в лиге. Также он высказался об играх клубов НХЛ с европейскими командами и проведении Кубка мира 2024 года.



«Недавно я видел некоторые предварительные оценки, которые вселяют больше оптимизма в отношении того, что потолок скоро будет повышен. Я думаю, что это, скорее, даже два сезона, чем три.



«Мне часто задают вопрос о том, будем ли мы иметь постоянное присутствие на европейском рынке, играя с командами из Европы. Я, конечно, это предвижу, но не могу точно сказать, когда это произойдёт. Думаю, что рынок должен стать немного более зрелым. Инфраструктура не такая, как в Северной Америке, и это препятствие в краткосрочной перспективе. Но я вижу присутствие НХЛ в Европе.



«Кубок мира? Это одна из вещей, которые мы должны оценить. Это участие России или российских игроков? Как это может быть организовано, если мы будем этим заниматься?» — цитирует Дэйли Sportsnet.