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Якупов — о драках с «Сочи»: не осуждаю игроков. У них будут проблемы, если не подерутся

Якупов — о драках с «Сочи»: не осуждаю игроков. У них будут проблемы, если не подерутся
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Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал драки в предсезонных матчах с ХК «Сочи».

«Как отнёсся к очередному перформансу Андрея Назарова? Никак. Мы — хоккеисты и играем в хоккей. Болельщики приходят, дети, посмотреть на игру, получить удовольствие. Да, кто-то, наверное, получает удовольствие и от драк, но на первом месте должен быть хоккей. Кроме того, это очень травмоопасно, и я считаю, что никакого посыла эти драки не несут абсолютно.

Мы не можем залезть в голову игрокам из «Сочи», как-то осуждать их. Им говорят драться, и они дерутся. Если они не смогут это сделать, то у них, наверное, будут проблемы. Но моё мнение — этому не место в хоккее, тем более на предсезонке. Просто слов нет. Я понимаю, когда есть игроки, предрасположенные к боям на льду. Нормально, когда есть обоюдное согласие и желание у хоккеистов побиться. Но когда на стартовом вбрасывании скидывают перчатки, а люди не готовы к этому и не хотят драться, да им это и не надо…

Конечно, это как-то сплачивает. Здорово, что ребята могут за себя постоять. Но есть и другие моменты, которые могут сплотить команду, сделать парней ближе друг к другу. Вовсе не обязательно всё время драться», — сказал Якупов в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.

Полное интервью с Наилем Якуповым читайте на «Чемпионате»:

«В «Авангарде» не стоит вопрос: кто выживет, тот и играет». Откровенный Наиль Якупов «В «Авангарде» не стоит вопрос: кто выживет, тот и играет». Откровенный Наиль Якупов
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