«Слёзы и опустошение». Форвард «Авангарда» — о реакции на отъезд Каски и Покки в плей-офф

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, как отреагировал на отъезд из клуба Оливера Каски и Вилле Покки.
«Конечно, мы поняли Покку и Каски, уехавших по ходу прошлого плей-офф. Никто их не мог насильно удержать, но если бы у нас были легальные способы, то мы бы никуда их не отпустили. Это два ключевых игрока, не хотелось, чтобы рушилась наша цепь, потому что мы почувствовали, что в плей-офф начали немножко по-другому играть, почувствовали вкус победы. И всё могло быть иначе.
Нам их не хватало. И как больших мастеров, и как боевых единиц, потому что нагрузка на защитников легла огромная, люди играли с переломанными рёбрами, с вылетевшими плечами. А скамейки просто не было. Емелин, Шарипзянов, Сведберг играли по 30 минут, и искренне хотелось, чтобы им была какая-то помощь. Ну и плюс Вилле и Оливер — это два праворуких защитника, у нас после их отъезда все леворукие остались. Это тоже важный момент, возникали неприятности в зоне.
Жалко, очень жалко. Были слёзы, было опустошение, когда они сказали, что, наверное, всё-таки поедут. И мы такие: «Нет, пожалуйста, не уезжайте». Но всё как-то быстро произошло, очень не хотелось этого», — сказал Якупов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
Полное интервью с Наилем Якуповым читайте на «Чемпионате»:
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