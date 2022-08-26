«Мы эти деньги не украли, бояться нечего». Якупов — о публикации зарплат хоккеистов в СМИ

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал публикацию зарплат хоккеистов в СМИ.
«Как отношусь к «сливам» зарплат хоккеистов в СМИ? К «сливам» отношусь не очень. Если кто-то публикует такую информацию, то это непорядочно. Если это выкладывает клуб, то нет проблем. У нас есть одинаковый для всех потолок зарплат, просто у кого-то бюджет больше, у кого-то — меньше.
Мы эти деньги не украли, мы их зарабатываем своим трудом и платим налоги. Бояться нам нечего. Но покажите тогда все команды. А эти одноразовые моменты я не понимаю, они ещё преподносятся так — держите «слив». А что удивительного в этих цифрах? Но сколько бы ты ни получал, это всё равно будут обсуждать. Так что к «сливам» отношусь плохо, а если показывать — то всех», — сказал Якупов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.
Полное интервью с Наилем Якуповым читайте на «Чемпионате»:
- 26 августа 2022
-
19:00
-
18:46
-
18:32
-
18:15
-
17:59
-
17:30
-
17:26
-
17:02
-
16:45
-
16:22
-
16:18
-
15:59
-
15:46
-
15:44
-
15:38
-
15:29
-
15:14
-
14:33
-
14:05
-
13:42
-
13:32
-
12:38
-
12:26
-
11:45
-
11:11
-
10:30
-
09:43
-
09:36
-
09:00
-
08:33
-
08:17
-
08:10
- 25 августа 2022
-
23:48
-
23:02
-
22:47