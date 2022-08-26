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«Мы эти деньги не украли, бояться нечего». Якупов — о публикации зарплат хоккеистов в СМИ

«Мы эти деньги не украли, бояться нечего». Якупов — о публикации зарплат хоккеистов в СМИ
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Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал публикацию зарплат хоккеистов в СМИ.

«Как отношусь к «сливам» зарплат хоккеистов в СМИ? К «сливам» отношусь не очень. Если кто-то публикует такую информацию, то это непорядочно. Если это выкладывает клуб, то нет проблем. У нас есть одинаковый для всех потолок зарплат, просто у кого-то бюджет больше, у кого-то — меньше.

Мы эти деньги не украли, мы их зарабатываем своим трудом и платим налоги. Бояться нам нечего. Но покажите тогда все команды. А эти одноразовые моменты я не понимаю, они ещё преподносятся так — держите «слив». А что удивительного в этих цифрах? Но сколько бы ты ни получал, это всё равно будут обсуждать. Так что к «сливам» отношусь плохо, а если показывать — то всех», — сказал Якупов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.

Полное интервью с Наилем Якуповым читайте на «Чемпионате»:

«В «Авангарде» не стоит вопрос: кто выживет, тот и играет». Откровенный Наиль Якупов «В «Авангарде» не стоит вопрос: кто выживет, тот и играет». Откровенный Наиль Якупов
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