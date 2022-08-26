«Мы эти деньги не украли, бояться нечего». Якупов — о публикации зарплат хоккеистов в СМИ

Нападающий омского «Авангарда» Наиль Якупов прокомментировал публикацию зарплат хоккеистов в СМИ.



«Как отношусь к «сливам» зарплат хоккеистов в СМИ? К «сливам» отношусь не очень. Если кто-то публикует такую информацию, то это непорядочно. Если это выкладывает клуб, то нет проблем. У нас есть одинаковый для всех потолок зарплат, просто у кого-то бюджет больше, у кого-то — меньше.



Мы эти деньги не украли, мы их зарабатываем своим трудом и платим налоги. Бояться нам нечего. Но покажите тогда все команды. А эти одноразовые моменты я не понимаю, они ещё преподносятся так — держите «слив». А что удивительного в этих цифрах? Но сколько бы ты ни получал, это всё равно будут обсуждать. Так что к «сливам» отношусь плохо, а если показывать — то всех», — сказал Якупов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Льву Лукину.



Полное интервью с Наилем Якуповым читайте на «Чемпионате»: