Генеральный директор минского «Динамо» рассказал о потенциальных трансферах клуба

Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко на пресс-конференции рассказал о трансферной работе клуба.



«Мы рассмотрели белорусских защитников Олега Евенко и Дмитрия Знахаренко и решили, что будет лучше, если они начнут сезон где-то в другом месте. Они рассматривались, но мы не видели острой необходимости, чтобы они оказались в структуре минского «Динамо». Евенко и Знахаренко – хорошие хоккеисты. Но когда есть возможность взять Барберио и Емелина, то вопросы отпадают.



У нас два хороших белорусских вратаря, молодых. Это ребята, которые получили определённый опыт в КХЛ. Мы надеемся и где-то даже уверены, что они нас не подведут. Мы надеемся, что с Колосовым и Шостаком у нас всё получится.



Если у нас появится возможность и на рынке появится очень качественный вратарь за нормальные деньги, то мы рассмотрим этот вариант», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.

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