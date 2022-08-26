Генеральный директор минского «Динамо» рассказал о потенциальных трансферах клуба

Генеральный директор минского «Динамо» Сергей Сушко на пресс-конференции рассказал о трансферной работе клуба.
«Мы рассмотрели белорусских защитников Олега Евенко и Дмитрия Знахаренко и решили, что будет лучше, если они начнут сезон где-то в другом месте. Они рассматривались, но мы не видели острой необходимости, чтобы они оказались в структуре минского «Динамо». Евенко и Знахаренко – хорошие хоккеисты. Но когда есть возможность взять Барберио и Емелина, то вопросы отпадают.
У нас два хороших белорусских вратаря, молодых. Это ребята, которые получили определённый опыт в КХЛ. Мы надеемся и где-то даже уверены, что они нас не подведут. Мы надеемся, что с Колосовым и Шостаком у нас всё получится.
Если у нас появится возможность и на рынке появится очень качественный вратарь за нормальные деньги, то мы рассмотрим этот вариант», — передаёт слова Сушко корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
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