Главный тренер «Салавата Юлаева» назвал причины поражения от «Нефтехимика»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4, Б) в матче Кубка Танеко.



«Весь первый период мы действовали чётко, как и должны: контролировали шайбу, играли в зоне атаки – создавали моменты. Со второго периода упустили нить матча, начали размениваться на контратаки, пошли «качели», и мы потеряли контроль шайбы. В третьем периоде отдали инициативу, чем соперник и воспользовался.



Что не получилось в большинстве при 5 на 3? Было пару хороших моментов, которые мы не реализовали. Сочетание, которые было в этом моменте, мы пробовали впервые. Для меня самое главное, чтобы был рисунок и было видно, что у нас есть моменты. Небольшой сумбур, который был, можно подкорректировать», – цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

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