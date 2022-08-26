Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата Юлаева» назвал причины поражения от «Нефтехимика»

Главный тренер «Салавата Юлаева» назвал причины поражения от «Нефтехимика»
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4, Б) в матче Кубка Танеко.

«Весь первый период мы действовали чётко, как и должны: контролировали шайбу, играли в зоне атаки – создавали моменты. Со второго периода упустили нить матча, начали размениваться на контратаки, пошли «качели», и мы потеряли контроль шайбы. В третьем периоде отдали инициативу, чем соперник и воспользовался.

Что не получилось в большинстве при 5 на 3? Было пару хороших моментов, которые мы не реализовали. Сочетание, которые было в этом моменте, мы пробовали впервые. Для меня самое главное, чтобы был рисунок и было видно, что у нас есть моменты. Небольшой сумбур, который был, можно подкорректировать», – цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

Новость по теме
«Нефтехимик» по буллитам переиграл «Салават» в стартовом матче на турнире в Казани
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022