Главный тренер «Салавата Юлаева» назвал причины поражения от «Нефтехимика»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (3:4, Б) в матче Кубка Танеко.
«Весь первый период мы действовали чётко, как и должны: контролировали шайбу, играли в зоне атаки – создавали моменты. Со второго периода упустили нить матча, начали размениваться на контратаки, пошли «качели», и мы потеряли контроль шайбы. В третьем периоде отдали инициативу, чем соперник и воспользовался.
Что не получилось в большинстве при 5 на 3? Было пару хороших моментов, которые мы не реализовали. Сочетание, которые было в этом моменте, мы пробовали впервые. Для меня самое главное, чтобы был рисунок и было видно, что у нас есть моменты. Небольшой сумбур, который был, можно подкорректировать», – цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».
- 26 августа 2022
-
17:30
-
17:26
-
17:02
-
16:45
-
16:22
-
16:18
-
15:59
-
15:46
-
15:44
-
15:38
-
15:29
-
15:14
-
14:33
-
14:05
-
13:42
-
13:32
-
12:38
-
12:26
-
11:45
-
11:11
-
10:30
-
09:43
-
09:36
-
09:00
-
08:33
-
08:17
-
08:10
- 25 августа 2022
-
23:48
-
23:02
-
22:47
-
22:26
-
22:12
-
22:07
-
22:05
-
22:01