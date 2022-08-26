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«Нефтехимик» по буллитам переиграл «Салават» в стартовом матче на турнире в Казани

«Нефтехимик» по буллитам переиграл «Салават» в стартовом матче на турнире в Казани
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Нижнекамский «Нефтехимик» в серии буллитов обыграл уфимский «Салават Юлаев» в рамках предсезонного турнира Кубок ТАНЕКО со счётом 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

В составе победителей в основное время отличились нападающие Энтони Камара (дубль) и Ансель Галимов. У «Салавата» шайбы забросили форварды Глеб Кузьмин, Артём Пименов и Джош Хо-Сэнг. В серии буллитов у «Нефтехимика» точные броски нанесли Михаил Сидоров и Йоанн Овитю, единственную удачную попытку у уфимцев совершил Александр Хмелевски.

Отметим, что этот матч стал первым на турнире. Сегодня, 26 августа, также сыграют хозяева турнира — «Ак Барс» — и ярославский «Локомотив». Начало — в 19:00 мск.

Кубок ТАНЕКО. Кубок ТАНЕКО
26 августа 2022, пятница. 13:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 4
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Пименов (Скориков) – 14:19 (5x5)   2:0 Кузьмин (Алалыкин) – 35:22 (5x5)   2:1 Камара (Паршин) – 48:44 (5x5)   2:2 Галимов (Попов) – 52:55 (5x5)   2:3 Камара (Паршин) – 54:59 (5x5)   3:3 Хо-Сэнг (Башкиров, Хмелевски) – 55:49 (5x5)   3:4 Овитю – 65:00 (ПБ)
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