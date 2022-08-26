«Нефтехимик» по буллитам переиграл «Салават» в стартовом матче на турнире в Казани

Нижнекамский «Нефтехимик» в серии буллитов обыграл уфимский «Салават Юлаев» в рамках предсезонного турнира Кубок ТАНЕКО со счётом 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».



В составе победителей в основное время отличились нападающие Энтони Камара (дубль) и Ансель Галимов. У «Салавата» шайбы забросили форварды Глеб Кузьмин, Артём Пименов и Джош Хо-Сэнг. В серии буллитов у «Нефтехимика» точные броски нанесли Михаил Сидоров и Йоанн Овитю, единственную удачную попытку у уфимцев совершил Александр Хмелевски.



Отметим, что этот матч стал первым на турнире. Сегодня, 26 августа, также сыграют хозяева турнира — «Ак Барс» — и ярославский «Локомотив». Начало — в 19:00 мск.