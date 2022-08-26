Виктор Козлов объяснил выбор состава «Салавата Юлаева» на матч с «Нефтехимиком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил выбор состава на матч с «Нефтехимиком» (3:4, Б) в рамках Кубка ТАНЕКО. Он рассказал, что выбранные сочетания могут поменяться к старту Континентальной хоккейной лиги.



«Сегодня отсутствовали Панин, Тимкин, Шмелёв и другие. Ротация, мы даём шанс другим ребятам поиграть, посмотреть их в деле, тем более на этом турнире представлены хорошие команды.



Сегодня Хо-Сэнг и Хмелевский играли в одном звене. Будем думать, сегодня решили посмотреть такое сочетание. В прошлом матче Алалыкин и Башкиров с Джошем хорошо смотрелись, а Саша хорошо выглядел со Шмелёвым и Дроздовым. Послезавтра у нас игра с «Локомотивом» и хорошая возможность проверить свои силы», — цитирует Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева».

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