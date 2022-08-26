Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров назвал причины крупного поражения от СКА

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров поделился эмоциями от матча на турнире имени Пучкова со СКА (1:5).



«Хотел бы поблагодарить организаторов. Шикарный турнир, отличные команды, много болельщиков. Есть всё, чтобы хорошо подготовиться к старту сезона. И сегодняшняя игра – важный этап подготовки именно ко 2 сентября. Много играли в большинстве и меньшинстве, что-то получалось, что-то – нет.



Мы работаем. Мы только четыре дня назад «отпустили» ребят после серьёзных нагрузок. И сегодня два периода по движению мне понравились. СКА вышел на игру в боевом составе, видно было, что команда заряжена на победу. Мы два периода неплохо сопротивлялись. Много было плохих, ненужных удалений, после которых пропустили. И в товарищеской игре, когда проигрываешь две-три шайбы, уже трудно из себя что-то достать. Психологически тяжело себя заставить сыграть «через не могу». А так… Два периода здорово двигались, думаю, в воскресенье будем двигаться ещё лучше. Всё идет по плану, готовимся ко 2 сентября, первому матчу в чемпионате.



Знаете, впереди 68 игр, и сейчас не было никакого смысла заранее «отпускать» команду, чтобы она выиграла турнир Пучкова. Это важно хозяевам турнира в первую очередь. Они играют при своих болельщиках. Да, где-то мы сыграли через силу, преодолевали себя. Но основная задача — подвести ребят в нужных кондициях ко 2 сентября», — цитирует Назарова пресс-служба «Сочи».

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