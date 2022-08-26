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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался об игре Никиты Попугаева

Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался об игре Никиты Попугаева
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Главный тренер «Сочи» Андрей Назаров высказался об игре нападающего Никиты Попугаева.

«Цена-качество нас пока устраивают. Самое главное, что сейчас он играет бесплатно (улыбается). Ещё одна игра у него точно будет», — цитирует Назарова пресс-служба «Сочи».

23-летний нападающий является воспитанником школы московского «Динамо», выступал в Континентальной хоккейной лиге за хабаровский «Амур», московский ЦСКА, «Динамо» (Москва) и нижнекамский «Нефтехимик», в общей сложности он провёл в КХЛ 78 матчей, набрав девять (3+6) очков при показателе полезности «-5».

Попугаев также имеет опыт выступления в Северной Америке в Американской хоккейной лиге (AHL) за «Бингхэмптон» и в Хоккейной лиге западного побережья (ECHL) за «Адирондак». В Национальной хоккейной лиге форвард был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз» в четвёртом раунде под общим 98-м номером в 2017 году.

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