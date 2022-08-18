«Сочи» подписал пробный контракт с форвардом Попугаевым, ранее вернувшимся в хоккей
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Пресс-служба хоккейного клуба «Сочи» сообщила о заключении пробного контракта с форвардом Никитой Попугаевым.
23-летний нападающий является воспитанником школы московского «Динамо», выступал в Континентальной хоккейной лиге за хабаровский «Амур», московский ЦСКА, «Динамо» (Москва) и нижнекамский «Нефтехимик», в общей сложности он провёл в КХЛ 78 матчей, набрав девять (3+6) очков при показателе полезности «-5».
Попугаев также имеет опыт выступления в Северной Америке в Американской хоккейной лиге (AHL) за «Бингхэмптон» и в Хоккейной лиге западного побережья (ECHL) за «Адирондак». В Национальной хоккейной лиге форвард был задрафтован «Нью-Джерси Дэвилз» в четвёртом раунде под общим 98-м номером в 2017 году.
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