Овечкин: с футболом я закончил. На разминке перед матчем чуть не умер

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что больше не собирается играть в футбол на высоком уровне.



«Я на футбольной разминке чуть не умер (смеётся). Там всё агрессивно, движение, контроль мяча. На тебя много людей смотрит. Получилось здорово, классно, там были мои родители, друзья.



Приятнее забивать, конечно, за «Кэпиталз». В футболе у меня один матч, и я закончил. А в хоккее у меня карьера», — передаёт слова Александра Овечкина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.



В Континентальной хоккейной лиге Овечкин принял участие в 31 встрече, забросив 19 шайб и отдав 21 голевую передачу.