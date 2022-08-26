Директор «Спартака»: оценивать обмен Никишина будем по прошествии нескольких сезонов

Спортивный директор «Спартака» Роман Беляев заявил, что пока рано оценивать обмен Александра Никишина в СКА.



«Посчитали, что этот обмен будет для клуба выгодным в нынешней ситуации. Получили молодых перспективных игроков. Это хорошие активы для будущего «Спартака». Оценивать этот обмен, я думаю, будем по прошествии какого-то времени, нескольких сезонов. Потому что девять ребят, кто-то играет в Америке, кто-то уже в России. Такие сделки оцениваются обычно по прошествии двух-трёх, может быть, пяти сезонов», – передаёт слова Беляева корреспондент «Чемпионата» Егор Бульчук.



Ранее «Спартак» и «Куньлунь РС» столкнулись в рамках Кубка мэра Москвы по хоккею. Встреча прошла на стадионе «Арена-Мытищи» в Мытищах. Она завершилась победой клуба «Куньлунь РС» в серии буллитов (3:2, Б).