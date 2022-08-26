Мама Овечкина: Саша родился спортивным парнем. В детстве он вцепился в клюшку и шлем

Татьяна Овечкина, мама нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, поделилась мнением о любви сына к спорту.



«Саша родился спортивным парнем. Мы ним в детстве пошли в магазин, он вцепился в клюшку и шлем, так с ними и ходил.



Я, когда пошла в первый класс, мне могли ампутировать ногу, попала под машину. Но всё обошлось, я начала заниматься баскетболом. Я всю жизнь в «Динамо», мы до сих пор живём на улице Лавочкина, где дворец «Динамо». Саша везде ходил и во всём принимал участие, во всех спортивных мероприятиях», — передаёт слова Татьяны Овечкиной корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Напомним, 36-летний россиянин является воспитанником бело-голубых. Овечкин выступал за «Динамо» с 2001 по 2005 год, а также в момент локаута в Национальной хоккейной лиге в сезоне-2012/2013. На его счету 151 матч в российской Суперлиге, в которых он набрал 69 (36+33) очков. В плей-офф форвард провёл 21 встречу и заработал шесть (2+4) баллов.