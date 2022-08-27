Знарок – о матче с «Локомотивом»: не понравилось большинство, но нужно немножко потерпеть

Главный тренер «Ак Барса» Олег Знарок поделился эмоциями от победы над «Локомотивом» (2:0) в матче Кубка ТАНЕКО в Казани.



«Хорошая игра, самая серьёзная из тех, что мы провели. Что-то понравилось, что-то нет. Не понравилось большинство, хотя мы наигрываем его уже очень долго, но тут нужно потерпеть немножко, потому что у нас собрались очень мастеровитые ребята, они должны исполнять. А так – меньшинство неплохо провели и в целом неплохо сыграли. Вратарь хорошо сыграл.



Ребята привыкают к новым правилам, грязи было много всю игру, очень много удалений случилось, и неоправданных удалений. Думаю, в первых играх так и будет – мы привыкаем к судейству, у нас ещё не было собрания с судьями, нам должны рассказать о новых трактовках. Согласен, что с обеих сторон было грязновато», — цитирует Знарка пресс-служба «Ак Барса».