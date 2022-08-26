«Ак Барс» всухую переиграл «Локомотив» на турнире в Казани
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«Ак Барс» и «Локомотив» сегодня, 26 августа, сошлись между собой в рамках Кубка ТАНЕКО по хоккею. Встреча прошла на стадионе «Татнефть-Арены» в Казани. Она завершилась победой «Ак Барса» со счётом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
На 30-й минуте в равных составах счёт открыл Данис Зарипов, которому ассистировали Вячеслав Войнов и Кирилл Панюков. А буквально через две минуты «Ак Барс» смог удвоить преимущество. Шайбу забросил Кирилл Петров, а в качестве ассистентов выступили Кирилл Семёнов и Станислав Галиев.
Напомним, ранее нижнекамский «Нефтехимик» в серии буллитов обыграл уфимский «Салават Юлаев» в рамках предсезонного турнира Кубок ТАНЕКО со счётом 4:3 (0:1, 0:1, 3:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».
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