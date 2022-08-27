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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отреагировал на поражение от «Ак Барса»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин отреагировал на поражение от «Ак Барса»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Ак Барса» (0:2) в стартовом матче Кубка ТАНЕКО.

«Локомотив» сегодня забросил ноль шайб. Что случилось? Философский вопрос. Уверен, что начнём забивать. Есть моменты, хорошие моменты. Ответственность в завершающей стадии – это то, что приходит через опыт и тренировочный процесс. Здесь может быть много демагогии, статистика налицо, но я уверен, что всё будет нормально.

Гол Даниса Зарипова, перед которым его не догнал молодой Дмитрий Симашев? Данис много лет в лиге делает подобное, сегодня Симашев получил опыт. Думаю, не он последний.

Мы боролись до конца. Много удалений, нельзя этого допускать с такой командой. Не пропустили в меньшинстве – это плюс, но оно выматывает, разбалансирует. Думаю, матч на пользу – хороший темп, интенсивность, качество исполнения у «Ак Барса». Есть плюсы, есть минусы», — цитирует Никитина пресс-служба «Ак Барса».

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