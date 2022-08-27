«Амур» заключил однолетний односторонний контракт с Павлом Махановским, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.
Последние три сезона габаритный нападающий выступал в составе «Югры». С «мамонтами» Махановский стал обладателем Кубка Петрова. Этот трофей в копилке Махановкого не единственный. Впервые нападающий его поднял над головой, выступая за «Сарыарку» в сезоне-2018/2019.
В КХЛ Павел провел 72 матча, в составе «Авангарда» и «Адмирала». ВХЛ провел 315 игр и набрал 127 очков (54+73) при показателе полезности «+52».
Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует уже 1 сентября. В первом матче сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург». Накануне ЦСКА и «Амур» встречались между собой в рамках Кубка мэра Москвы. Игра прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт». Она завершилась победой московского клуба со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).
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