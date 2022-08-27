Вайсфельд: у IIHF не было шансов не разрешить переход Калниньша в «Амур»

Известный хоккейный функционер и эксперт Леонид Вайсфельд отреагировал на решение IIHF одобрить переход вратаря Яниса Калниньша в «Амур».
«Решение IIHF для меня не стало сюрпризом — удивительным было бы, если переход не был бы одобрен. Есть же регламент, согласно которому новый клуб при подписании игрока из другой страны должен выкупить его трансферную карту — она стоит совсем немного, раньше это было 280 швейцарских франков. Бывший клуб и федерация обязаны предоставить эту карту игроку. Если у игрока нет никаких задолженностей перед бывшим клубом, его переходу ничего не должно мешать. У IIHF не было шансов не разрешить этот переход.
С моей точки зрения, это абсолютно законное и логичное решение. Никаких правовых и юридических аспектов принять иное решение просто не было. Он выполнил свой контракт с предыдущим клубом и имеет право ехать, куда он хочет.
Путь в сборную Латвии для Калниньша теперь закрыт? Не думаю, что он сильно расстроится из‑за этого. Для него важнее контракт с «Амуром». Наверняка его зарплата вырастет по сравнению с предыдущим клубом», — цитирует Вайсфельда «Матч ТВ».
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