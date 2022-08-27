Латвийский вратарь Янис Калниньш получил разрешение на выступление в КХЛ

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь сообщил, что переход вратаря Яниса Калниньша в Континентальную хоккейную лигу одобрен. Он написал об этом в своём телеграм-канале.



«У меня для вас важное и долгожданное объявление. Международный переход Яниса Калниньша в «Амур» одобрен. Он официально может принять участие в новом чемпионате КХЛ! Поздравления Янису и всем нашим болельщикам. Спасибо за поддержку руководству ФХР и КХЛ», — написал Крамарь.



Ранее в КХЛ 30-летний вратарь выступал за рижское «Динамо» и «Йокерит». Всего он отыграл в лиге 199 матчей, одержал 95 побед при коэффициенте надёжности 2,29 и 92% отражённых бросков.



Сезон-2021/2022 Янис начинал в шведском «Векшё Лейкерс», а позднее перешёл в финскую «Таппару». В составе «Таппары» голкипер стал чемпионом Финляндии. Калниньш – участник четырёх чемпионатов мира и Олимпийских игр – 2022.