«Авангард» обменял Александра Горшкова в «Адмирал»

«Авангард» и «Адмирал» произвели обмен, в результате которого в дальневосточный клуб перешёл нападающий Александр Горшков, сообщает пресс-служба «ястребов». Омская команда получила денежную компенсацию.
Напомним, 2 мая 2022 года омский «Авангард» сообщил о подписании контракта с нападающим Александром Горшковым. Отмечалось, что соглашение заключено сроком на два года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний форвард провёл 47 матчей за хабаровский «Амур», в которых набрал 25 (12+13) результативных очков.
Накануне «Авангард» и «Северсталь» встречались между собой в рамках турнира имени Николая Пучкова. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге и завершилась победой команды из Череповца со счётом 4:2 (4:0, 0:2, 0:0).
Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует уже 1 сентября. В первом матче сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».
- 27 августа 2022
-
15:32
-
15:02
-
14:46
-
14:44
-
13:59
-
13:22
-
13:16
-
12:55
-
11:58
-
11:37
-
11:22
-
10:48
-
10:00
-
09:40
-
09:36
-
08:53
-
08:41
-
08:23
-
00:00
- 26 августа 2022
-
23:44
-
23:11
-
22:34
-
22:12
-
22:09
-
22:06
-
22:03
-
22:00
-
21:58
-
21:47
-
21:40
-
21:36
-
21:32
-
21:21
-
21:18
-
21:08