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«Авангард» обменял Александра Горшкова в «Адмирал»

«Авангард» обменял Александра Горшкова в «Адмирал»
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«Авангард» и «Адмирал» произвели обмен, в результате которого в дальневосточный клуб перешёл нападающий Александр Горшков, сообщает пресс-служба «ястребов». Омская команда получила денежную компенсацию.

Напомним, 2 мая 2022 года омский «Авангард» сообщил о подписании контракта с нападающим Александром Горшковым. Отмечалось, что соглашение заключено сроком на два года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний форвард провёл 47 матчей за хабаровский «Амур», в которых набрал 25 (12+13) результативных очков.

Накануне «Авангард» и «Северсталь» встречались между собой в рамках турнира имени Николая Пучкова. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге и завершилась победой команды из Череповца со счётом 4:2 (4:0, 0:2, 0:0).

Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует уже 1 сентября. В первом матче сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

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