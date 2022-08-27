«Авангард» обменял Александра Горшкова в «Адмирал»

«Авангард» и «Адмирал» произвели обмен, в результате которого в дальневосточный клуб перешёл нападающий Александр Горшков, сообщает пресс-служба «ястребов». Омская команда получила денежную компенсацию.



Напомним, 2 мая 2022 года омский «Авангард» сообщил о подписании контракта с нападающим Александром Горшковым. Отмечалось, что соглашение заключено сроком на два года. В прошедшем сезоне Континентальной хоккейной лиги 31-летний форвард провёл 47 матчей за хабаровский «Амур», в которых набрал 25 (12+13) результативных очков.



Накануне «Авангард» и «Северсталь» встречались между собой в рамках турнира имени Николая Пучкова. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге и завершилась победой команды из Череповца со счётом 4:2 (4:0, 0:2, 0:0).



Напомним, новый розыгрыш Континентальной хоккейной лиги стартует уже 1 сентября. В первом матче сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».