Юров — о дубле «Барысу»: я не могу быть полностью довольным
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Нападающий магнитогорского «Металлурга» Данила Юров, оформивший дубль в матче с «Барысом», поделился эмоциями от победы в этой встрече (5:2).
«Всегда есть над чем работать, поэтому я не могу быть полностью довольным. В ином случае ты можешь остановиться в развитии. Тренеры попросили показать солидную игру, помочь вратарям, уверенно отработать в защите, и мы это сделали. Красивые голы? Второй год мы играем вместе, взаимопонимание на хорошем уровне, поэтому уже какие-то комбинации удалось отточить», – цитирует Юрова официальный сайт КХЛ.
Напомним, по итогам прошлого сезона «Магнитка» стала финалистом Кубка Гагарина. 1 сентября команда сыграет в матче-открытии нового сезона КХЛ с московским ЦСКА.
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