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Форвард «Барыса» Энтони Луис рассказал, почему сменил АХЛ на КХЛ

Форвард «Барыса» Энтони Луис рассказал, почему сменил АХЛ на КХЛ
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Нападающий «Барыса» Энтони Луис, забросивший шайбу в ворота магнитогорского «Металлурга», поделился мнением о поражении от «Магнитки» (2:5).

«Сегодня я играл вместе с молодыми ребятами, и они получили отличный опыт в первом звене. На мой взгляд, они отыграли хорошо и им нужно продолжать в том же духе. Это предсезонка и хорошая возможность для того, чтобы учиться и становиться лучше как команда.

Мои впечатления от КХЛ? Я уже наслаждаюсь игрой в этой лиге. Думаю, это будет интересный сезон. У «Барыса» отличная команда, и я буду делать всё возможное, чтобы помогать ей побеждать.

Почему я выбрал КХЛ? В АХЛ я играл на протяжении пяти лет, и поэтому решил, что мне нужно сменить обстановку и проверить свои силы здесь», – цитирует Луиса официальный сайт КХЛ.

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