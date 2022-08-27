Гендиректор «Амура» прокомментировал эпизод с травмой Кэма Ли

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь отреагировал на травму канадского защитника Кэма Ли, полученную в предсезонном матче с ЦСКА.

«Как вы знаете, вчера в матче с ЦСКА неприятную травму получил наш канадский защитник Кэм Ли.



Оценивать силовой приём соперника – не моё дело. Для этого есть арбитры и лига. Но хочется, чтобы таких эпизодов и ненужных травм в предсезонных матчах было как можно меньше.



Кэм сейчас находится в больнице, в начале недели пройдут запланированные процедуры, и надеемся, что скоро он приступит к тренировкам.



Хочу поддержать нашего новичка и пожелать ему скорейшего восстановления!» – написал Крамарь в своём телеграм-канале.

Ранее ЦСКА и «Амур» встречались между собой в рамках Кубка мэра Москвы. Игра прошла в Москве на стадионе «Мегаспорт». Она завершилась победой московского клуба со счётом 4:1 (3:0, 0:1, 1:0).