Главный тренер «Трактора» подвёл итоги предсезонной подготовки

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин поделился мнением об игре с «Автомобилистом» на турнире в Челябинске.

«Завершается заключительный этап предсезонной подготовки. Осталось несколько тренировок перед стартом. Хорошо поработали, получили информацию. Сейчас её проанализируем и окончательно определимся с составом, кто начнёт первый матч. Приятно всегда побеждать, это даёт дополнительные эмоции. Тем более играли при своих болельщиках. Хорошее завершение предсезонной подготовки.



Некоторые болельщики верят в суеверие, что после победы на домашнем турнире плохо складывается сезон? Никак в команде это не обсуждалось. Мы сосредоточились на плане подготовки к сезону.



После выздоровления Кирилла Капустина верну ли его в третье звено? Подумаем. Третье звено на протяжении всей предсезонки играло с Кириллом. Сейчас важно, чтобы он приступил к тренировкам. Посмотрим, в каком он состоянии, после чего примем решение.



Первое звено выглядит неэффективно? Я так не думаю. Они выполняют огромный объём работы. Где-то, может быть, нет очков, но это всё приходящее. Мы смотрим на командные действия – игру звена в целом. Кто-то чуть раньше выходит из-под нагрузок, кто-то чуть позже. Довольны их игрой. Никаких сомнений в них нет.



Кто-то исполнял нечто похожее на сегодняшний буллит Никиты Тертышного? Не могу сказать. Это лучше спросить у Никиты. Я больше отвечал в СКА за игру в обороне и работал с защитниками. Честно говоря, не следил. Не могу вспомнить подобное. Мы видели, что в МХЛ он исполнял нечто подобное.



Удаление Гарипова? Наверное, неправильная экипировка. Там есть вопросы. Сейчас есть время всё исправить, чтобы в сезоне таких моментов не возникало.

Говорят, что он неправильно покинул площадку? После первого периода арбитры попросили показать нагрудник, где было всё в порядке. Видимо, что-то не устроило.



Одобрю ли подобный буллит в сезоне? Цель в игре – забить гол. Если это будет гол, то никаких вопросов. По рукам бить не будем.



Какой из матчей больше понравился по содержанию? Мы смотрим на взаимодействие и выполнение игрового задания. Есть положительные моменты и то, что нужно поправить. Этим займёмся на оставшихся тренировках», – цитирует Гатиятулина официальный сайт клуба.