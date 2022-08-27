Шикарный буллит Тертышного в матче с «Автомобилистом». Видео
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Нападающий челябинского «Трактора» Никита Тертышный красиво исполнил буллит в матче предсезонного турнира с «Автомобилистом». Встреча завершилась в основное время победой челябинцев, однако по регламенту команды также проводят серию буллитов, которая не идёт в зачёт.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
Только что в Челябинске на «Арене-Трактор имени Валерия Белоусова» завершился матч предсезонного турнира Кубок губернатора, в котором местный «Трактор» принимал екатеринбургский «Автомобилист». Матч закончился победой челябинской команды со счётом 3:1 (3:0, 0:0, 0:0).
Новый сезон «Трактор» начнёт 2 сентября матчем с «Северсталью». Встреча состоится в Челябинске на домашней арене команды.
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