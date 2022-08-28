Капитан «Красной Армии» Васин: Харламов – кумир. Великая фигура в спорте

Капитан «Красной Армии» Матвей Васин высказался о важности фигуры Валерия Харламова для российского хоккея.



«Валерий Харламов для меня – неотъемлемая часть российского хоккея. Это человек, голы которого смотришь в детстве. Это та легенда хоккея, про которую рассказывают родители. О его великолепной игре и том, как он восхищал людей на трибунах. Конечно, для меня он кумир, как и для всех российских спортсменов, которые занимаются хоккеем. Великая фигура в спорте.



В ЦСКА большое внимание уделяется звёздам прошлого. Мы всегда должны помнить тех людей, которые проходили этот путь, которые делали этот вид спорта популярным, интересным, развивали его. Поэтому мы в ЦСКА всегда отдаём дань уважения этим людям.



Каждый год в «Красной Армии» и в любом клубе системы ЦСКА стоит задача забирать кубок. И Кубок Харламова – это не исключение, это мечта любого хоккеиста, который находится в «Красной Армии». То, что кубок носит имя великого спортсмена, только добавляет мотивации», — цитирует Васина пресс-служба ЦСКА.