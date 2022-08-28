Капитан «Красной Армии» Васин: Харламов – кумир. Великая фигура в спорте

Капитан «Красной Армии» Матвей Васин высказался о важности фигуры Валерия Харламова для российского хоккея.
«Валерий Харламов для меня – неотъемлемая часть российского хоккея. Это человек, голы которого смотришь в детстве. Это та легенда хоккея, про которую рассказывают родители. О его великолепной игре и том, как он восхищал людей на трибунах. Конечно, для меня он кумир, как и для всех российских спортсменов, которые занимаются хоккеем. Великая фигура в спорте.
В ЦСКА большое внимание уделяется звёздам прошлого. Мы всегда должны помнить тех людей, которые проходили этот путь, которые делали этот вид спорта популярным, интересным, развивали его. Поэтому мы в ЦСКА всегда отдаём дань уважения этим людям.
Каждый год в «Красной Армии» и в любом клубе системы ЦСКА стоит задача забирать кубок. И Кубок Харламова – это не исключение, это мечта любого хоккеиста, который находится в «Красной Армии». То, что кубок носит имя великого спортсмена, только добавляет мотивации», — цитирует Васина пресс-служба ЦСКА.
- 28 августа 2022
-
08:48
-
08:23
- 27 августа 2022
-
23:38
-
23:07
-
22:51
-
22:22
-
22:00
-
21:27
-
21:01
-
20:52
-
20:17
-
20:01
-
19:53
-
19:45
-
19:29
-
18:44
-
18:34
-
17:57
-
17:48
-
17:23
-
16:49
-
16:25
-
16:10
-
16:00
-
15:51
-
15:32
-
15:02
-
14:46
-
14:44
-
13:59
-
13:22
-
13:16
-
12:55
-
11:58
-
11:37