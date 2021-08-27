Гений, влюблявший своей игрой. 40 лет без Валерия Харламова

Ровно 40 лет назад, 27 августа 1981 года, в возрасте 33 лет в автокатастрофе погиб один из самых выдающихся хоккеистов в истории спорта Валерий Харламов. Человек, о котором можно говорить и писать часами.
74-й километр Ленинградского шоссе вблизи Солнечногорска стал роковым местом для всеобщего любимца.
Валерий, его супруга Ирина и её двоюродный брат Сергей возвращались в город с дачи в Покровке на своей «Волге». Ирина, сидевшая за рулём, не справилась с управлением на скользкой от дождя дороге. В результате машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с грузовиком ЗИЛ. Люди, разбирающиеся в автомобилях, могут представить, чем чреваты подобные лобовые столкновения. Увы, от полученных травм все пассажиры «Волги» скончались на месте…
«Как сообщает ТАСС, в автокатастрофе под Москвой сегодня утром погиб знаменитый хоккеист Валерий Харламов, тридцати трёх лет, и его жена. У них осталось двое маленьких детей — сын и дочь…» — трубили информационные агентства с пометками «молния».
Трагедия, случившаяся с Харламовым, действительно носила мировой масштаб. О ней массово писали и говорили в Европе и Северной Америке, первые полосы газет выходили с рассказами о случившемся. Соболезнования в связи с гибелью Харламова выражали и его непримиримые соперники по Суперсерии — канадские профессионалы. Одно дело — соперничество на льду и совсем другое — жизнь вне спортивной площадки.
Валерий Харламов — поистине гений, влюблявший своей игрой. Икона спорта, которую всем ставят в пример и по сей день. Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион СССР в составе родного ЦСКА проделывал с шайбой такие трюки, что соперники зачастую находились в полном недоумении. Справиться с настырностью и техникой Харламова можно было только за счёт хамства и откровенной грубости. Канадцы порой не стеснялись играть против великого форварда откровенно грязно.
Знаменитый канадский хоккеист Бобби Кларк, охотившийся за Валерием во время Суперсерии-1972, не стеснялся признать величие Харламова: «Я проникся таким уважением к этому великому форварду русской команды, что стыжусь тех минут, когда доставлял ему боль. Но другими средствами остановить Харламова мы просто были не в состоянии…»
Не просто так в 2005 году Валерия Харламова ввели в Зал хоккейной славы в Торонто. Важно отметить, что Харламов стал вторым после Владислава Третьяка хоккеистом, не игравшим в НХЛ, удостоившимся такого признания мировых профессионалов. В Северной Америке прекрасно разбираются в хоккее и понимают величие своих соперников, не стесняясь его признавать.
«Валерий довёл до необычайной степени совершенства владение тремя скоростями — взрывной скоростью передвижения и манёвра на площадке, скоростью реакции клюшкой на малейшее изменение игровой ситуации и, наконец, скоростью мышления, не уступающей, думаю, самым современным компьютерам. Каждую из этих скоростей можно встретить — правда, лишь по отдельности — и у других классных форвардов, но сплав их являлся как бы фирменным знаком лишь Валерия Харламова.
Фото: Melchior DiGiacomo/Getty Images
Выше интересов команды для Валерия не было ничего. И когда перед Белой олимпиадой в Саппоро мы, тренеры, попросили Харламова в связи с разработанной принципиально новой тактической расстановкой расстаться, пусть на время, с Борисом Михайловым и Владимиром Петровым, друзьями-партнёрами, понимавшими его с полуслова, он спорить не стал», — писал про Харламова мэтр отечественного тренерского цеха Анатолий Тарасов.
Действительно, гениальная тройка Михайлов — Петров — Харламов казалась вечной и нерушимой, но спорить с Тарасовым порой не решался даже Валерий.
Увы, но в живых из этих легендарных хоккеистов на сегодняшний день остался лишь Борис Петрович Михайлов. Ещё один великий снайпер, который, нет сомнений, сегодня почтил память своего столь рано ушедшего из жизни друга и партнёра по команде.
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