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«Сочи» переиграл «Сибирь» в рамках турнира имени Николая Пучкова

«Сочи» переиграл «Сибирь» в рамках турнира имени Николая Пучкова
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«Сочи» и «Сибирь» сошлись между собой в рамках турнира имени Николая Пучкова. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась итоговой победой сочинцев со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).

В первом периоде заброшенных шайб не было, соперники действовали предельно осторожно. Во втором игровом отрезке игра пошла живее. На 34-й минуте своим шансом прекрасно воспользовался нападающий Амир Гараев, который вывел «Сочи» вперёд. А на 39-й минуте преимущество команды удвоил форвард Артём Николаев. А финальную точку на последних минутах поставили хоккеисты «Сочи».

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первой встрече сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».

Турнир имени Николая Пучкова. Турнир имени Пучкова
28 августа 2022, воскресенье. 11:00 МСК
ХК Сочи
Сочи
Окончен
3 : 0
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Гараев – 33:25   2:0 Николаев – 39:33   3:0 Завгородний – 59:14
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