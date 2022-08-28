«Сочи» переиграл «Сибирь» в рамках турнира имени Николая Пучкова

«Сочи» и «Сибирь» сошлись между собой в рамках турнира имени Николая Пучкова. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге. Встреча завершилась итоговой победой сочинцев со счётом 3:0 (0:0, 2:0, 1:0).



В первом периоде заброшенных шайб не было, соперники действовали предельно осторожно. Во втором игровом отрезке игра пошла живее. На 34-й минуте своим шансом прекрасно воспользовался нападающий Амир Гараев, который вывел «Сочи» вперёд. А на 39-й минуте преимущество команды удвоил форвард Артём Николаев. А финальную точку на последних минутах поставили хоккеисты «Сочи».



Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. В первой встрече сыграют ЦСКА и магнитогорский «Металлург».