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«Сибирь» выложила видео из раздевалки после поражения от ХК «Сочи»

«Сибирь» выложила видео из раздевалки после поражения от ХК «Сочи»
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ХК «Сочи» обыграл новосибирскую «Сибирь» в рамках турнира имени Николая Пучкова со счётом 3:0. Игра прошла на площадке «Ледового дворца» в Санкт-Петербурге.

После матча на YouTube-канале «Сибирь» появилось видео из раздевалки, на котором главный тренер клуба Андрей Мартемьянов подводит итоги матча, предъявляя претензии игрокам команды.

Напомним, на 34-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Амир Гараев. На 39-й минуте преимущество команды удвоил форвард Артём Николаев. На последних минутах хоккеисты «Сочи» установили окончательный счёт — отличился Дмитрий Завгородний.

Отметим, что по итогам турнира «Сибирь» заняла второе место, набрав четыре балла за четыре встречи. «Сочи» — на пятой строчке с двумя очками в активе.

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