Генменеджер «Динамо» сообщил, что клуб погасит задолженности по премиальным до 1 сентября

Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин рассказал, как идёт процесс погашения задолженностей, ответил на вопрос о возможном усилении, а также объяснил, почему клуб отпустил защитника Владислава Сапунова.



«Почему решили отпустить защитника молодёжной команды Владислава Сапунова? Мы смотрели больше в разрезе перспективы. Понятное дело, что молодёжь подпитывает команду КХЛ. Появляются ребята в составе основной команды — Никита Новиков, Василий Мачулин. Но не стоит забывать, что часть ребят испаряется даже из той чемпионской команды, которая выиграла Кубок Харламова. Многие защитники вообще остались без клуба и предложений. Могу сказать, что в СКА были очень настойчивы, пошли на большие затраты, чтобы приобрести этого хоккеиста. Мы посмотрели, что на данный момент защитники 2005 и 2006 года в плане перспективы нам более интересны. Если в СКА так сильно хотели Сапунова и пошли на вложения, клубом коллегиально было принято решение пойти на эту сделку.



Как обстоят дела с погашением задолженностей по премиальным? В начале этой недели все хоккеисты получили 10% от задолженности по бонусам. По заверениям нашего высшего руководства, до 1 сентября мы рассчитаемся со всеми. Ждём следующей недели. Надеюсь, закроем все долги.



Имеются в виду долги только перед текущими игроками или же перед теми, кто уже ушёл? Шипачев, Яшкин? Муссируется тема, что Яшкину до сих пор должны. Перед Дмитрием все вопросы по бонусам были закрыты перед наступлением 2022-го. Что касается Вадима Шипачёва, то с ним подписано соглашение, которое позволяет нам оттянуть выплаты на более поздний срок, поэтому с ним всё идет в рамках этого документа.



Планируется ли дополнительное усиление команды? Например, защитником-легионером? Мы каждый день общаемся с Алексеем Николаевичем и руководством. Трансферная политика не останавливается до дедлайна — 27 декабря. Могут быть усиления, обмены. Всегда пытаемся найти стороны в команде, которые хотели бы улучшить. Мы в поиске по всем позициям, поэтому всё возможно», — цитирует Сопина официальный сайт клуба.