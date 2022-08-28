«Адмирал» в товарищеском матче переиграл минское «Динамо»
Поделиться
Владивостокский «Адмирал» одержал победу над минским «Динамо» в товарищеском матче со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Минске на стадионе «Дворец спорта».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Глеб Зырянов с передачи Динара Хамидуллина, а также чешский форвард Рудольф Червены, ему ассистировал Михал Криштоф.
Новый регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». «Динамо» в первом матче чемпионата сыграет дома с казахстанским «Барысом» (3 сентября, начало — в 16:30 мск). «Адмирал» 2 сентября в гостях встретится с «Куньлунь Ред Стар» (стартовое вбрасывание — в 19:00 мск).
Комментарии
- 28 августа 2022
-
19:54
-
19:26
-
18:57
-
18:28
-
17:53
-
17:41
-
17:20
-
16:56
-
16:52
-
16:46
-
16:40
-
16:37
-
16:31
-
16:20
-
16:09
-
15:53
-
15:11
-
15:08
-
15:05
-
14:55
-
14:47
-
14:36
-
14:34
-
14:32
-
14:30
-
14:06
-
14:04
-
13:32
-
13:29
-
13:23
-
13:21
-
13:14
-
12:34
-
12:24
-
11:57
Партнерский контент