«Адмирал» в товарищеском матче переиграл минское «Динамо»

Владивостокский «Адмирал» одержал победу над минским «Динамо» в товарищеском матче со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Минске на стадионе «Дворец спорта».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Глеб Зырянов с передачи Динара Хамидуллина, а также чешский форвард Рудольф Червены, ему ассистировал Михал Криштоф.



Новый регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». «Динамо» в первом матче чемпионата сыграет дома с казахстанским «Барысом» (3 сентября, начало — в 16:30 мск). «Адмирал» 2 сентября в гостях встретится с «Куньлунь Ред Стар» (стартовое вбрасывание — в 19:00 мск).