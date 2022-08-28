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«Адмирал» в товарищеском матче переиграл минское «Динамо»

«Адмирал» в товарищеском матче переиграл минское «Динамо»
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Владивостокский «Адмирал» одержал победу над минским «Динамо» в товарищеском матче со счётом 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Минске на стадионе «Дворец спорта».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающий Глеб Зырянов с передачи Динара Хамидуллина, а также чешский форвард Рудольф Червены, ему ассистировал Михал Криштоф.

Новый регулярный сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и магнитогорским «Металлургом». «Динамо» в первом матче чемпионата сыграет дома с казахстанским «Барысом» (3 сентября, начало — в 16:30 мск). «Адмирал» 2 сентября в гостях встретится с «Куньлунь Ред Стар» (стартовое вбрасывание — в 19:00 мск).

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
28 августа 2022, воскресенье. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
0 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Зырянов (Хамидуллин) – 02:12 (5x5)   0:2 Червены (Криштоф) – 58:17 (en)
Комментарии
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