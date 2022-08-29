В «Металлурге» назвали цели команд системы на сезон-2022/2023

Спортивный директор магнитогорского «Металлурга» Сергей Гомоляко назвал цели команд системы клуба на ближайший сезон КХЛ и МХЛ.



«У нас одна цель – выиграть Кубок Гагарина и Кубок Харламова. Будем стараться брать оба кубка», – передаёт слова Гомоляко корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Металлург» занял первое место в таблице Восточной конференции и вышел в плей-офф, где дошёл до финала. В финальной серии Кубка Гагарина «Магнитка» вела со счётом 3-1, но упустила преимущество и уступила московскому ЦСКА.

В МХЛ команда «Стальные Лисы» также заняла первое место в конференции по итогам регулярного чемпионата, но в плей-офф уступила в четвертьфинале.

Отметим, что новый сезон начнётся 1 сентября матчем ЦСКА – «Металлург». Встреча пройдёт в Москве и начнётся в 19:00 мск.