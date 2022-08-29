«Амур» заключил полноценные контракты с Комаровым, Монаховым и Калетником

Нападающие Виктор Комаров, Сергей Монахов и Владислав Калетник подписали полноценные соглашения с хабаровским «Амуром» сроком на один год. Отметим, что все контракты являются односторонними.
28-летний Комаров – воспитанник челябинского хоккея, но последние четыре сезона он провёл в новосибирской «Сибири». За команду он провёл в КХЛ 155 игр и набрал 55 очков (26+29). Также он выступал за «Спартак» и тольяттинскую «Ладу».
31-летний Монахов на протяжении семи сезонов выступал за «Северсталь», но в прошлом году играл за «Куньлунь Ред Стар». На его счету 13 результативных баллов в 42 матчах.
27-летний Калетник выступал за магнитогорский «Металлург», воспитанником которого он является, и вместе с командой становился обладателем Кубка Гагарина. В минувшем сезоне Калетник играл за «Адмирал» и набрал пять очков (3+2) в 21 матче.
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