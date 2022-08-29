«Торпедо» по буллитам уступило в товарищеском матче новокузнецкому «Металлургу»

Нижегородское «Торпедо» уступило новокузнецкому «Металлургу» по буллитам в товарищеском матче со счётом 3:4 (2:3, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Ердаков, Олег Ломако и Кирилл Шумилов. У «Торпедо» голы забили Сергей Гончарук, Алексей Кручинин и Кирилл Ураков.



В серии буллитов точные броски у «Металлурга» нанесли Олег Ломако, Роман Крикуненко и Максим Кицын. У «Торпедо» единственную удачную попытку совершил Алексей Кручинин.



Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. «Торпедо» в первом матче сыграет с магнитогорским «Металлургом» (3 сентября, 18:00 мск).