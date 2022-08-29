«Торпедо» по буллитам уступило в товарищеском матче новокузнецкому «Металлургу»
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Нижегородское «Торпедо» уступило новокузнецкому «Металлургу» по буллитам в товарищеском матче со счётом 3:4 (2:3, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1). Встреча прошла в Нижнем Новгороде на стадионе «Нагорный».
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Даниил Ердаков, Олег Ломако и Кирилл Шумилов. У «Торпедо» голы забили Сергей Гончарук, Алексей Кручинин и Кирилл Ураков.
В серии буллитов точные броски у «Металлурга» нанесли Олег Ломако, Роман Крикуненко и Максим Кицын. У «Торпедо» единственную удачную попытку совершил Алексей Кручинин.
Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. «Торпедо» в первом матче сыграет с магнитогорским «Металлургом» (3 сентября, 18:00 мск).
Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
29 августа 2022, понедельник. 13:00 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
3 : 4
Б
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 Гончарук (Коваленко) – 02:57 (5x5) 1:1 Ердаков (Кицын, Маслов) – 06:00 (5x5) 1:2 Ломако (Никулин, Крикуненко) – 06:38 (5x5) 2:2 Кручинин (Конюшков, Коваленко) – 13:15 (4x3) 2:3 Шумилов (Рахимуллин, Ердаков) – 15:33 (5x5) 3:3 Ураков (Конюшков) – 30:12 (4x5) 3:4 Кицын – 65:00 (ПБ)
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