Агент Черных: если Ковальчук поставит задачу поиска клуба в России, то будем её решать

Известный хоккейный агент Александр Черных рассказал о переговорах Александра Радулова с «Ак Барсом», продолжении карьеры Ильёй Ковальчуком, а также об ожидании Никитой Гусевым предложения из НХЛ.



«Как прошли переговоры Радулова и «Ак Барса»? С «Ак Барсом» всегда приятно работать, в руководстве там адекватные люди. В клубе всё на высоком уровне. Поэтому переговоры прошли спокойно, мы сразу нашли взаимопонимание. К Радулову был интерес и со стороны других клубов, но Александр сделал свой выбор в пользу «Ак Барса».



Чем его заинтересовало предложение? Всё в совокупности – условия, тренер, команда. Самое главное, что болельщики получат удовольствие от его игры – это сто процентов. Он уникальный парень, и я рад, что теперь люди в России могут вживую смотреть за его игрой.



Много разговоров о том, будет ли Илья Ковальчук продолжать карьеру или нет? Если Илья примет решение продолжать свою карьеру хоккеиста, захочет играть в России и поставит перед нами задачу поиска клуба, то мы будем её решать. Пока ни с какими клубами мы не разговаривали. Вначале Илья должен принять своё решение.



Илья является большой фигурой в нашем хоккее, как и Александр Радулов. Любой клуб хотел бы видеть его в своем составе. Ковальчук – профессионал и пример для подражания, он всегда находится в прекрасной форме. Илья может дать фору многим молодым ребятам даже с учётом того, что он стал взрослее.



Никита Гусев ждёт предложений из-за океана? Его агенты из Северной Америки занимаются поиском клуба и всё время находятся в диалоге с Никитой. Пока он собирается дождаться всех предложений и потом принять решение. Если Гусев захочет играть в России, то мы будем искать ему клуб», — цитирует Черных «РБ Спорт».

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