Ларионов: Д. Ян — как бутылка кетчупа. Тряханёшь хорошенько пару раз, и вываливается куча

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвёл итоги контрольного матча с новокузнецким «Металлургом» (3:4 Б).
«Закончился сезон товарищеских матчей. Мы поблагодарили ребят за работу. Единственное – волнует большое количество удалений. Если мы хотим контролировать шайбу, то соперник должен находиться на скамейке штрафников больше, чем мы, а не наоборот.
В первом периоде было большое количество технического брака. Вероятно, виной тому – самоуверенность в головах наших игроков. Были неоправданные задержки с передачами, лишние прокаты с шайбой. Это привело к нервозности и сумбуру на площадке. В перерыве ребята откликнулись на наши замечания и сыграли в другой хоккей.
Попробовали сегодня в игре Денниса Яна, Василия Атанасова и Георгия Мишарина – хоккеистов, которые по причине травм давно не играли. Дали им войти в игровой ритм.
Деннис Ян очень старается. Мы знаем, как его использовать. Он как бутылка кетчупа, которую трясёшь, а из неё ничего не идёт. А потом тряханёшь хорошенько пару раз, и оттуда вываливается целая куча. Вот так и мы надеемся, что те голы, которые мы ждём от него, повалятся в сезоне.
По молодому защитнику Богдану Конюшкову скажу одно – умный игрок. Замена вратаря в середине матча – плановая. Изначально планировали дать сыграть обоим голкиперам. Завтра у хоккеистов выходной, а дальше начинаем входить в марафон, который начнётся для нас 3 сентября.
Как бы там ни было, мы не будем смотреть на какие-то команды снизу вверх, в том числе и на магнитогорский «Металлург». И будем играть так, как играем, в атакующий хоккей.
Мы должны выходить на площадку и давать порцию энергии и энтузиазма огромной армии наших болельщиков», – цитирует Ларионова официальный сайт КХЛ.
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