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«Ак Барс» обыграл «Салават» на турнире в Казани, забросив пять шайб в третьем периоде

«Ак Барс» обыграл «Салават» на турнире в Казани, забросив пять шайб в третьем периоде
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Казанский «Ак Барс» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» со счётом 5:3 (0:2, 0:0, 5:1) на предсезонном турнире «Кубок ТАНЕКО». Встреча состоялась в Казани на стадионе «Татнефть-Арена».

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Воронков, Даниил Тарасов, Дмитрий Кагарлицкий, Кирилл Семёнов и Александр Радулов. У уфимцев отличились Владислав Картаев, Джош Хо-Сэнг и Александр Кадейкин.

Напомним, новый регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между ЦСКА и «Металлургом». «Ак Барс» первую встречу проведёт 3 сентября в гостях с московским «Динамо», а «Салават Юлаев» в этот же день сыграет в Санкт-Петербурге с местным СКА.

Кубок ТАНЕКО. Кубок ТАНЕКО
29 августа 2022, понедельник. 16:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
5 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Картаев (Тимкин) – 02:34 (5x5)   0:2 Хо-Сэнг (Бирюков, Кареев) – 08:20 (5x5)   1:2 Воронков – 42:44 (5x5)   2:2 Тарасов (Адамчук, Галиев) – 45:04 (5x5)   2:3 Кадейкин – 51:55 (5x4)   3:3 Кагарлицкий (Войнов, Шипачёв) – 56:47 (5x3)   4:3 Семёнов (Тарасов, Галиев) – 58:31 (5x5)   5:3 А. Радулов (Токранов) – 58:45 (en)
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